  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.156
  • BIST 108545.31
    ALTIN 142.748
Buradasınız : » » Brezilya'dan Venezuela'ya tepki

Brezilya'dan Venezuela'ya tepki

Brezilya, Venezuela'da yeni kurulan Kurucu Meclis'in başsavcıyı görevden almasına eleştiride bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Brezilyadan Venezuelaya tepki

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın Kurucu Meclis tarafından görevden alınmasını "keyfi ve yasa dışı" olarak niteledi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, internet üzerinden paylaştığı videoda, komşu ülke Venezuela'da devam eden siyasi krizin endişe verici olduğunu ve ülkesinin, "Venezuela halkının tarafında" olduğunu belirtti.

Temer, "Güney Amerika'da demokratik olmayan alternatifler için daha fazla yer yok." ifadesini kullandı.

Venezuela'da yeni seçilen Kurucu Meclis, dün, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın görevden alınmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Bir dönem Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Ortega, nisan ayında hükümete yakın Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongre'nin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin ülkenin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının safında yer almıştı.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER