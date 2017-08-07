Brezilya'dan Venezuela'ya tepki

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın Kurucu Meclis tarafından görevden alınmasını "keyfi ve yasa dışı" olarak niteledi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, internet üzerinden paylaştığı videoda, komşu ülke Venezuela'da devam eden siyasi krizin endişe verici olduğunu ve ülkesinin, "Venezuela halkının tarafında" olduğunu belirtti.

Temer, "Güney Amerika'da demokratik olmayan alternatifler için daha fazla yer yok." ifadesini kullandı.

Venezuela'da yeni seçilen Kurucu Meclis, dün, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın görevden alınmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Bir dönem Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Ortega, nisan ayında hükümete yakın Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongre'nin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin ülkenin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının safında yer almıştı.