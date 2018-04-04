Brezilya'da yolsuzluk protestosu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluk nedeniyle 12 yıl hapis cezası ile yargılanacak. Yüksek mahkemenin kararı öncesinde binlerce Brezilyalı, eski liderin cezalandırılması için ülkenin en büyük şehirleri Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da protesto gösterileri düzenledi. Bugün yapılması planlanan mahkeme, seçmenleri ikiye bölerken, mahkemenin karar mercilerinin de karar hakkında ikiye bölündüğü iddia ediliyor.

Generalden destek mesajı

Brezilya ordusunun başındaki isim General Eduardo Villas Boas de gösterilere destek veren Twitter mesajında, "Brezilyalıların ceza isteklerini paylaşıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Silva'ya, sahibi olduğu lüks apartman dairesinin, bir inşaat şirketi tarafından masraflı bir şekilde onarılması, bunun karşılığında ise bu şirketin yarısı devlete ait olan petrol şirketi Petrobras'tan ihale almasına olanak sağladığı suçlaması yöneltiliyor. Suçlamaları reddeden Silva ise bu davayla seçimlerde yeniden aday olmasının engellenmeye çalışıldığını öne sürüyor.

Lula de Silva, 2003-2010 yılları arasında Brezilya'da iki dönem devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: AFP