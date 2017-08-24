  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Brezilya'da tekne battı: 10 ölü

Kayıp çok sayıda kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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Brezilyada tekne battı: 10 ölü

Brezilya'nın Amazon bölgesinde yaklaşık 70 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

Para eyaleti kamu güvenlik biriminden yapılan açıklamada, Xingu nehrinde teknenin henüz bilinmeyen bir sebepten battığı ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada Santarem'den Para eyaletinin Vitoria do Xingu bölgesine gitmek için hareket eden teknenin, Porto do Moz kenti yakınlarında battığı kaydedildi.

Arama kurtarma ekipleri, batan tekneden 15 kişiyi kurtardı.

Kaybolanların bulunması için çalışmalar devam ediyor. Donanma, yerel yetkililerin arama çalışmalarına yardımcı olması için bir tekne ve devriye gemisi görevlendirdi.

Etiketler: Brezilya, tekne kazası, deniz kazası
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