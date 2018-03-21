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Brezilya'da sarı humma salgını büyüyor

Sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası tüm ülkeye yayılacak.

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Brezilyada sarı humma salgını büyüyor

Brezilya Sağlık Bakanı Ricardo Barros, düzenlediği basın toplantısında, tüm ülkede vatandaşların sarı hummaya karşı aşılanacağını, 27 eyalette yaklaşık 78 milyon kişinin 2019'a kadar aşılanacağını söyledi.

Temmuz 2017'den bu yana Brezilya'da 920 sarı humma vakasına rastlandı, 300 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sarı humma, Zika gibi enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan kanamalı viral bir hastalık.

Hastalığa yakalananlarda ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizlik görülüyor. İlerleyen aşamada, sarılık, karın ağrısı, kusma, kanama, şok ve çoklu organ yetmezliği gelişiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sarı humma salgını, Brezilya
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