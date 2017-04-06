Brezilya'da polislere grev yasağı

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, polis memurlarının grev hakkı olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, şehirlerde devriye gezen askeri polislerin, federal polislerin, soruşturma yürüten sivil polis memurlarının greve gitmesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladı.

İtfaiye memurları gibi kamu güvenliğinden sorumlu görevlilerin de greve gitmesinin kanunlara aykırı olduğu belirtildi.

Brezilya'da Espirito Santos eyaletinde 4 Şubat'ta askeri polislerin aileleri, maaş artışı talebiyle eylem yapmıştı. Grevin başladığı günden 11 Şubat'a kadar 137 cinayetin işlendiği eyalette yönetim, bazı polis dernekleriyle eylemin sona erdirilmesi için anlaşmaya varmıştı. Diğer yandan grev ve akabinde yaşanan şiddet olaylarında rolü bulunduğu gerekçesiyle 703 askeri polis hakkında soruşturma açılmış, bunlardan 161'inin görevden alınması yönünde dava süreci başlamıştı. Protestolar, daha sonra Rio de Janeiro’ya sıçramıştı. Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Rio de Janeiro eyaletinde polisler yerine 9 bin silahlı kuvvetler mensubunun görev yapmasını onaylamıştı.

Ülke yasalarına göre, askeri polislerin greve gitme veya iş durdurma hakları bulunmuyor. Bu tür eylemlere katılan polisler, hapis cezasına çarptırılıyor. Askeri polisler, bu nedenle aileleri vasıtasıyla greve gidiyor. Yakınları, askeri polislerin maaşlarının tekrar düzenlenmesini, yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesini istiyor.