Brezilya'da polisler meclisi bastı

Brezilya'da emeklilik yaşı ve hakları ile ilgili tasarıyı boykot etmek amaçlı gösteriler ve grevde bulunan polis Temsilciler Meclisi'ni bastı.

1988 Anayasası'ndan bu güne en köklü değişikliğe gidilecek olan sistem değişikliği, 3 bin polis memurunun katılımıyla Temsilciler Meclisi binasının önünde protesto edildi.

Temsilciler Meclisi binasının önünde Brezilya Polis Memurları Birliği (UPB) tarafından organize edilen gösteride, 3 bin polis memuru 1988 Anayasası'ndan bu yana sosyal güvenlik sistemindeki en büyük değişiklik olacak yasa tasarısını protesto etti.

Gösteriye katılan polis memurları, Meclis Genel Kurulu'na açılan yeşil odaya ulaşmak istedi. Yeşil odaya giden tüneldeki bariyerleri kıran polis memurlarına, meclis güvenliği tünelde biber gazı ile müdahalede bulundu.

"Meclis güvenliğine silah çekildi"

Genel kurula girmesine izin verilmeyen polis memurlarından birinin meclis güvenliğine silah çektiğini aktaran Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia, "Orada bu meclisin resmi görevlisine karşı bir silah vardı." dedi.

Meclis güvenliğinin biber gazı kullanması üzerine bazı protestocu polis memurları kapılara şişeler attı. Meclis girişlerini bariyerler ile kapatan meclis güvenliği, yeşil odayı ve genel kurul salonunu boşalttı.