Brezilya'da polise yönelik protesto

Brezilya’nın güneydoğusundaki Espirito Santo eyaletinde halk grevde olan polisi protesto etti.

Gösteri sırasında polis yakınları ve protestocu grup arasında arbede yaşanırken güvenlik güçleri olaya müdahale etmek amaçlı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polis yakınları ise krizin sorumlusunun kendileri değil eyalet yönetimi olduğunu söyledi.

Espirito Santos eyaletindeki polis yakınları, hafta sonundan bu yana polislerin karakollardan dışarı çıkmasına izin vermiyor. Polis yakınları, polislerin maaşlarının tekrar düzenlenmesini, yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

Brezilya yasalarına göre polislerin greve gitme veya iş durdurma hakları bulunmuyor. Bu tür eylemlere katılan polisler, iki yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Polisler, bu nedenle aileleri vasıtasıyla greve gidiyor.

Bu arada eyalette polislerin karakoldan ayrılmaması nedeniyle işlenen suç sayısının önemli ölçüde arttığı bildirildi.

Eyalet yetkilileri, sadece Vitoria kentinde cumartesi gününden bu yana 75 cinayet ve 200 araç soygunu yaşandığını açıkladı. Vitoria'da okullar tatil edildi, sağlık kurumları, iş yerleri, banka şubeleri ve alışveriş merkezleri kapalı kaldı. Eyalete bin kadar takviye asker gönderildi.