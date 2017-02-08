Brezilya'da kamu polisleri de 1 günlük greve gidiyor

Brezilya’nın Espirito Santos eyaleti kamu polisleri, dün gece eyaletin kuzey doğusundaki Colatina şehrinde bir kamu polisinin öldürülmesini protesto etmek için 1 gün iş durdurma kararı aldı.

Kamu polisi birliklerinden 300 polis memuru polis merkezinin avlusunda greve gidilmesini tartışmak üzere toplandı. Toplantı sonucunda hizmetlerin askıya alınmasının reddedildiği ancak protestonun devam edeceği açıklandı.

Polisler tarafından yapılan açıklamada, 1 günlük iş durdurma protestosunun ardından eyalette dördü Vitoria şehrinde olmak üzere sadece 18 polis karakolunun hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Polis temsilcileri derneği başkanı Rodolfo Lazterza, “Bu bir grev değil, çalışmaya devam edeceğiz ancak güvenliğimiz için yasalar tarafından gerekli görülenin altında çalışan bütün birimleri kapatacağız.” dedi.

Halkın biraz sabırlı olmasının gerekeceğini söyleyen Lazterza, “Anlamak zorundayız, ülkedeki en kötü maaşların arasındayız, polis karakolları kanunların gerektirdiğinden daha az etkili çalışıyor ve çalışma güvenliğimiz yok.” diye konuştu.

Kabahatin iş durduran askeri polislerde değil kamu güvenliğine değer vermeyen hükümet politikalarında olduğunu söyleyen Espirito Santos Eyaleti Kamu Polisleri Sendikası Başkanı Jorge Leal da “Polis ıskartaya çıkarılıyor, yeterli polisimiz yok ve hükümet ücret düzenlenmesi gibi işçi haklarını bile vermiyor. Yedi yıldır hiç maaş artışı almadık ve dört yıldır enflasyon düzenlemesi bile yapılmadı. Bu da bu güvensizlik ortamını yarattı. Bu ilan edilmiş bir trajedidir ve vali iletişim kurmuyor.” ifadesine yer verdi.

Vitoria şehrinin Maruipe bölgesinde grevin devam etiği askeri polis merkezine yürüyen kamu polisleri, buradan meslektaşlarının cenaze törenine katıldı.

“Kurumsal şantaja yenik düşmüyoruz”

Geçirdiği tıbbi bir operasyon nedeni ile Sao Paulo’da hastanede bulunan ve 2 hafta görevi başında bulunamayacak olan Espirito Santos Eyaleti Valisi Paulo Hartung basın toplantısı düzenledi.

“Kurumsal şantaja yenik düşmüyoruz” diyerek polis isyanını eleştiren vali, askeri polis isyanının bir kaçırma olayı gibi olduğunu iki kere vurguladı.

Hartung, eyaleti kaosa sürükleyen beş günlük hareketi “şantaj”, polis isyanını da “Espirito Santos vatandaşlarının haklarını gasp etmek ve fidye almakla aynı şey” olarak değerlendirdi.

Vali Hartung polis memurlarının maaş artış taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığını ve eğer kendisi bu artışı verirse isyanların diğer eyaletlere de yayılabileceğini söyledi. Basın toplantısında polislerin maaş artışının maliyetinin yarım milyar Brezilya reali (600 milyon lira) olacağını söyleyen Hartung “Yarım milyarı nereden bulacağız?” diye sordu.

Beş günde 90 cinayet

Brezilya'nın Espirito Santos eyaleti yetkilileri beş gündür devam eden askeri polis grevinde eyalette işlenen cinayet sayısının 90’a ulaştığını bildirdi.

Polis grevinin beşinci gününde eyalette eğitim ve sağlık kurumları hala kapalı kalırken, halk sokaklara çıkmaya korkuyor.

Devriye görevinde olan polis memuru Mario Marcelo Albuquerque, dün bir motosiklet sürücüsüne saldıranlara müdahale etmişti. Çıkan silahlı çatışmada karnından vurulan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. AA