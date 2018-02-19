Brezilya'da hapishanede isyan

BBC'nin haberine göre, Brazilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin Japeri bölgesinde bir suç çetesinin etkin olduğu Milton Dias Moreira cezaevinde dün silahlı mahkumlar isyan başlattı. İsyanda esir alınan 8 gardiyan ve 10 mahkumun serbest bırakıldığını belirtildi.

İsyana katılan 3 mahkumun vurulduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildiren hapishane yetkilileri, birkaç saat süren görüşmelerin ardından, isyancı mahkumların teslim olduğunu açıkladı.

Yetkililer, isyanın, ülkede giderek artan çete şiddetiyle mücadeleyi amaçlayan yeni güvenlik önlemlerine tepki olarak çıkarılmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Olayda polis, 3 silah ve bir el bombası ele geçirdi.

Rio'da güvenlik orduya devredildi

Brezilya hükümeti, General Walter Souza Braga Netto'yu Rio de Janeiro'da artan çete şiddetiyle mücadelenin denetimiyle görevlendirmişti.

Rio Valisi Luiz Fernando Pezao'nun, 9 Şubat'ta başlayan ve 19 Şubat'ta sona erecek Rio Karnavalı'nda yaşanan suç olaylarının ardından yardım çağrısında bulunması üzerine hükümet, eyaletteki polis ve güvenlik güçlerinin denetimini orduya vermişti.

Brezilya'da kamu güvenliği bakanlığı kurulacak

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, ülke genelindeki güvenlik operasyonlarını koordine etmek için kamu güvenliği bakanlığı kurmak istediğini belirtmişti.

Temer, ülkede şiddet olaylarının tırmanışa geçmesi üzerine güvenlik operasyonlarının sorumluluğunu orduya veren kararnamenin yürürlüğe konulmasıyla ilgili Rio de Janeiro'da yerel yetkililerle görüşmüştü.

Kararnamenin bu hafta kongre tarafından onaylanması bekleniyor.

Kaynak: AA