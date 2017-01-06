Brezilya'da hapishanede isyan: 33 ölü

Brezilya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletinin Monte Cristo Hapishanesi'nde meydana gelen ayaklanmada en az 33 hükümlünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletinde pazartesi günü yaşanan hapishane ayaklanmasında 60 hükümlü hayatını kaybetmiş, ölenlerin bir kısmının kafalarının kesildiği ya da parçalandığı açıklanmıştı.

Brezilya hapishaneleri, iki büyük suç çetesi arasında çıkan çatışmalar sonucu geçen ekim ayında bir dizi ayaklanmaya sahne olmuştu.

Brezilya tarihinin en kanlı hapishane müdahalesi olarak bilinen, Sao Paulo'daki Carandiru Hapishanesi'nde, 1992'de yaşanan kargaşa ve isyanı bastırmak isteyen güvenlik birimlerin yaptığı operasyonda 111 mahkum ölmüştü.