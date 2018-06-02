Brezilya'da grevler istifa getirdi

Yüksek dizel yakıt fiyatlarını protesto etmek için 10 gün boyunca grev yapan kamyon sürücüleri, kapattıkları yollardan araçlarını çekerek grevi sonlandırdı. Kamyon sürücülerine destek için greve başlayan petrol işçileri de grevi sonlandırdıklarını duyurdu.

Petrobras'ın Üst Yöneticisi Pedro Parente ise görevinden istifa ettiğini açıkladı. Parente, "hükümetin petrol fiyatları konusunda izleyeceği politikada ilerlemesine yardımcı olamayacağını düşünmesinden dolayı" istifa kararı aldığını söyledi.

Ülkede yakıt ve gıda kıtlığına neden olan grevin, başladığı 21 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 3 milyar dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Petrobras'ın, 23 Mayıs'ta dizel yakıt fiyatlarında 15 günlüğüne yüzde 10 indirim yaptığını açıklamasına rağmen kamyoncular, bunun bir anlaşmayı temsil etmediğini belirterek grevi sonlandırmamıştı.

Ülkede dizel yakıt fiyatlarına 2016 yılından bu yana yaklaşık iki kat zam geldi.

Kaynak: AA