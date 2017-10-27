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Brezilya'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi

Brezilya'nın başkenti Brasilia ile Sao Paulo kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde resepsiyon verildi.

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Brezilyada Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi

Brezilya'nın başkenti Brasilia ile Sao Paulo kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde resepsiyon verildi.

Brasilia'daki büyükelçilik konutunda ve Sao Paulo'daki Ordu Evi’nde düzenlenen resepsiyonlara çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin Brasilia Büyükelçisi Ali Kaya Savut’un ev sahipliği yaptığı resepsiyonda, Brezilyalı diplomatlar, iş adamları, sivil ve askeri yetkililer hazır bulundu. Kanun, ud ve kemençe dinletisi sunulan resepsiyonda konuklara Türk yemekleri ikram edildi.

Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik'in Sao Paulo Ordu evinde düzenlediği resepsiyon da çok sayıda yabancı diplomat, Brezilyalı sivil ve askeri yetkili ile Türk vatandaşını bir araya getirdi.

Sao Paulo'da Kültür ve Turizm Ateşeliği tarafından resim sergisi düzenlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Brezilya'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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