Brezilya'da çıkan yangında 26 katlı bina çöktü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, çoğunlukla evsizlerin kaldığı, terk edilmiş 26 katlı bir binada yerel saatle 01.20'de başlayan yangın hızla yayıldı ve 90 dakika sonra tüm bina çöktü.

150'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 1 kişinin öldü. İtfaiye ekipleri çöken binanın enkazı altında daha fazla kişinin olmasından endişe ediyor.

Largo do Paissandu bölgesinde, eskiden ofislerin bulunduğu bina, birkaç yıl önce boşaltıldı. Binayı yaklaşık 50 evsiz aile kullanıyordu.

Binanın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, çevre binalar boşaltıldı. Yangının sıçradığı komşu binada şu an için yıkılma tehlikesi yok. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA