Brezilya'da çetelerle mücadele için polis ve asker takviyesi

Brezilya Adalet Bakanı Osmar Serraglio, Rio de Janeiro kentinde güvenliğin artırılması için silahlı kuvvetler ve federal otoban polisinden takviye güç gönderileceğini açıkladı.

Suç çeteleri arasında son günlerde yaşanan çatışmaların, cadde ve otoyolların kapanmasına neden olmasının yanı sıra 9 otobüs ve iki kamyonun yakılıp yağmalanmasıyla sonuçlanmasının ardından kentte bazı tedbirler alınması gündeme geldi.

Federal hükümet, Rio de Janeiro'da suç çetelerinin silah tedariki için kullandığı Via Dutro Otoyolu'nun federal otoyol polisleriyle takviye edilmesine, kent güvenliğinin güçlendirilmesi için de takviye asker gönderilmesine karar verdi.

Eyalet Valisi Luiz Fernando Pezao'nun, Başkanlık Sarayı'ndaki toplantıda Devlet Başkanı Michel Temer'den kentteki güvenlik kuvvetlerinin takviye edilmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Serraglio, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Zaten silahlı kuvvetlerin 125 üyesine sahibiz ve ilk aşamada bu katılımı bir başka 100 kişiyle güçlendireceğiz." dedi.

Serraglio, istihbarat birimlerinden aldığı bilgiye göre, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı için kullanılan Sao Paulo ve Rio de Janeiro arasındaki Via Dutra Otoyolu'nun otoban polisleri tarafından güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Diğer karayolları arasında Via Dutro'nun Rio de Janeiro'nun gıda tedarik hattı olarak hizmet verdiğine değinen Serraglio, "Silahlar, uyuşturucular, kargo ve ulaşıma yapılan saldırılar; bunların hepsi suç örgütleri sistemini beslemekte." değerlendirmesini yaptı.

Öncelikle gerekli görev gücü sayısı tespit edilecek

Gerekli görev gücü sayısını belirlemek için Rio'ya gidecek Kamu Güvenliği Ulusal Sekreteri General Santos Cruz ise bu kentteki olaylarla ilgili hükümetin bir endişesi olduğunu belirtti.

Cruz, güvenlik öncelik olarak eyaletlerin meşguliyeti olmasına rağmen durumun aciliyeti nedeniyle Devlet Başkanlığının keskin ve doğrudan bir şekilde devreye girdiğini anlattı.

Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığının yürütme sekreteri Jose Levi Junior da federal hükümetin kamu güvenliği konusunda sessiz kalmayacağını ifade ederek, her eyaleti kendi ihtiyaç ve şartlarına göre destekleyeceklerini duyurdu.

Brezilya'da geçen salı günü Rio de Janeiro askeri polisinin kentteki suç örgütlerinin bulunduğu favelalara (gecekondu mahalleleri) düzenlediği operasyon sonrasında, suç örgütleri misilleme olarak şehir girişindeki otobanlarda saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda, Rio de Janeiro girişindeki Via Dutra Otoyolu'nda 9 otobüs ve iki kamyon yakılmıştı. Polis, favelalara düzenlediği operasyonda 37 kişiyi gözaltına almış, 32 saldırı tüfeği ele geçirmişti.