  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.037
  • BIST 82779.25
    ALTIN 147.244
Buradasınız : » » Brezilya'da 7 kişi sarıhumma hastalığından hayatını kaybetti

Brezilya'da 7 kişi sarıhumma hastalığından hayatını kaybetti

Brezilya'da sarıhumma alarmı verilen Minas Gerais eyaletinde görülen 47 şüpheli ölümden en az 7'sinin söz konusu hastalıktan kaynaklandığı tespit edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Brezilyada 7 kişi sarıhumma hastalığından hayatını kaybetti

Sarıhumma tehlikesine karşı geçen hafta acil durum ilan eden Minas Gerais eyaleti hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, bölgede görülen şüpheli 47 ölümden en az 7'sinin sarıhummadan kaynaklandığı kesinleşti.

Eyalette, şu ana kadar hastalıkla ilgili ölümler "muhtemel sarıhumma vakası" olarak değerlendirilirken, son yapılan açıklamayla sarıhummaya bağlı ölümler teyit edilmiş oldu.

Geçen hafta hastalığın görüldüğü 152 yerleşim biriminde acil durum ilan eden Minas Gerais hükümeti, Sağlık Bakanlığından ilave olarak 2 milyon doz aşı gönderilmesini istedi.

Genellikle sıcak ülkelerde görülen, bir cins sivrisinek aracılığıyla bulaşan sarıhumma, grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar varan semptomlar gösterebiliyor. Aşıyla korunmanın mümkün olduğu hastalık, ölümlere yol açabiliyor. AA
 

Etiketler: Brezilya, sarıhumma, sarıhumma hastalığı, aşı, sarıhumma hastalığı bulaşıcı mı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER