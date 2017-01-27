Brezilya'da 56 mahkum cezaevinden kaçtı

Brezilya'da isyanlar sırasında 26 mahkumun yaşamını yitirdiği Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz Cezaevi'nde yeni bir operasyonla sayım yapan güvenlik güçleri, en az 56 mahkumun firar ettiğini belirledi.

Emniyet güçleri ve özel operasyon birlikleri, mahkumları saymak, cep telefonu ve silahları toplamak, tutuklu ve hükümlüleri ayıracak konteynerlerin montajını tamamlamak ve binalardaki yıkıntıları temizlemek için operasyon düzenledi.

Operasyonun tamamlanmasının ardından mahkumlar, ellerinde yakın dövüş silahları ve cep telefonlarıyla tekrar cezaevi binalarının çatılarına çıktı.

Güvenlik güçleri, yeni bir operasyon düzenleyerek yaptıkları sayımda Alcaçuz'dan en az 56 mahkumun kaçtığını tespit etti. Adli Tıp Kurumu yetkilileri de daha fazla sayıda ölüyle karşılaşmama umuduyla çalışmalarını sürdüklerini ifade etti.

Brezilya'da yeni yıl ile başlayan cezaevi isyanlarında 100'ü aşkın mahkum yaşamını yitirmiş, 300'den fazla mahkum firar etmişti. Son olarak geçen salı günü Sao Paulo'daki isyanda 152 mahkum kaçmıştı. Şu ana kadar bu mahkumlardan 109'unu yakalamayı başaran emniyet güçleri, 43 mahkumu arama çalışmalarını sürdürüyor.