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Brezilya'da 24 saat içinde 24 cinayet

Brezilya’nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'in 16 mahallesinde 24 saatte 24 cinayet işlendiği bildirildi.

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Brezilyada 24 saat içinde 24 cinayet

Brezilya’nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'in 16 mahallesinde 24 saatte 24 cinayet işlendi.

Eyalet yönetimi, Belem'in 16 mahallesinde cuma öğlenden itibaren 24 saatte 24 cinayet işlendiğini açıkladı. Cinayetlerin, 29 yaşındaki askeri polis memuru Rafael da Silva Costa'nın, saldırı şüphelilerini takip ederken çıkan çatışmada başından vurularak öldürülmesinden sonra başladığını bildirilen yetkililer, cinayetlerin Costa'nın ölümüyle ilişkili olabileceğini belirtti.

Belem Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Orlando Salgado, bütün cinayetlerin infaz niteliğinde olduğunu söyledi. Bu durumun farkına vardıklarında suç mahallerinde uzmanlardan oluşan bir görev gücü kurduklarını ifade eden Salgado, otopsi için şu an üç doktor bulunduğunu, üç doktorun daha geleceğini ve cesetleri teslim etmek için çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Etiketler: Brezilya, Para eyaleti, belem, cinayet
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