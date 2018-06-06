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Brezilya'da 10 yılda 500 bin cinayet işlendi

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu ve Kamu Araştırma Enstitüsü (IPEA) tarafından yürütülen araştırmaya göre, Brezilya'da 2006-2016 yılları arasında en az 500 bin cinayet işlendi.

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Brezilyada 10 yılda 500 bin cinayet işlendi

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu ve Kamu Araştırma Enstitüsü'nün (IPEA) araştırmasında, Brezilya'da 2006-2016 arasında 553 bin kişinin cinayete kurban gittiği, ülkede sadece 2016 yılında 62 bin 517 cinayet işlendiği belirtildi.

Öte yandan Sao Paulo kentinde cinayet oranlarında azalma olduğu kaydedildi. Kentte 2006'da 8 bin 337 olan cinayet vaka sayısı 2016'da 4 bin 870'e geriledi.
Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumu 2017'de dünyanın en tehlikeli 50 kentini açıklamıştı.

Buna göre, Brezilya'da 2017'de en çok cinayetin işlendiği kent olan Natal'da her 100 binde 102 kişinin öldürüldüğü belirlenmişti.

Kaynak:AA
 

Etiketler: cinayet, Brezilya
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