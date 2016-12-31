Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.531
    Euro: 3.716
  • BIST: 78138.66
    Altın: 130.427

Kapat
Buradasınız : » » Brezilya Yunan büyükelçi için taziye mesajı yayımladı

Brezilya Yunan büyükelçi için taziye mesajı yayımladı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da yanmış bir araçta cesedi bulunan C'in ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Brezilya Yunan büyükelçi için taziye mesajı yayımladı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da yanmış bir araçta cesedi bulunan Büyükelçi Kyriakos Amiridis'in ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı.
 
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Brezilya makamlarının, Rio de Janeiro kenti yakınında Nova Iguaçu bölgesinde bulunan cesedin adli tıptaki inceleme sonucu Amiridis'e ait olduğunun belirlendiğini resmen Yunanistan'a bildirdiği ifade edildi.
 
Yunan dışişleri camiasının, başarılı bir diplomat olan Amiridis'in ölümünden üzüntü duyduğu vurgulanan açıklamada, büyükelçinin yakınlarına taziyede bulunuldu.
 
Öldürüldükten sonra aracına taşınıp yakıldığı şüphesi
 
Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Brezilya polisinin Amiridis'in ölümüyle ilgili olduğu şüphesiyle eşi Francoise Amiridis'i ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Sergio Moreira'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.
 
Brezilya medyasına dayandırılan haberlerde, polisin Amiridis'in kaldığı evde öldürüldüğü ve daha sonra aracına taşınarak yakıldığından şüphe ettiği bilgisi paylaşıldı.
 
Francoise Amiridis, eşinin geçen pazartesi günü kiralık bir araçla nereye gideceğini söylemeden evden ayrıldığını, daha sonra kendisinden haber alınamadığını ifade etmişti. Kiralık araç, geçen perşembe günü içinde bir cesetle yanmış olarak bulunmuştu. AA
Etiketler: Büyükelçi Kyriakos Amiridis, Yunanistan, Brezilya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER