  • 26 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.837
    EURO 4.126
  • BIST 83329.15
    ALTIN 147.615
Buradasınız : » » Brezilya sarıhumma salgını korkusu yaşıyor

Brezilya sarıhumma salgını korkusu yaşıyor

Brezilya'da, artan sarıhumma vakaları nedeniyle 11,5 milyon doz yeni aşı siparişi verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Brezilya sarıhumma salgını korkusu yaşıyor

BBC'de yer alan habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı ülkede son yılların en büyük sarıhumma salgını nedeniyle 11,5 milyon doz aşı siparişi verdi.

Sipariş edilen aşılardan 5,5 milyon dozu sarıhumma görülen ya da görülme riski olan beş eyalete ulaşırken, kalan 6 milyon dozun da en kısa sürede ilgili yerlere gönderileceği bildirildi.

Aşılama, salgının en yaygın olduğu Minas Gerais eyaletindekilere ve sarıhumma vakalarının görüldüğü diğer bölgelere seyahat eden kişilere öneriliyor.

Ocak ayı başında, sarıhumma şüphesiyle ölen kişilerin sayısının 47'ye yükseldiği ve 300 vakanın inceleme altında olduğu Minas Gerais eyaletinde valilik acil durum ilan etmişti.

Sarıhumma salgnı belirtileri

Baş ve kas ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş, titreme ve yorgunlukla ortaya çıkan sarıhumma hastalığı, çabuk tedavi edilmezse bir hafta içinde ölüme neden olabilen akut ateşli enfeksiyon hastalığı diye tanımlanıyor. Sarıhumma aşısının bir dozu hastalığa karşı sürekli bağışıklık ve ömür boyu koruma sağlamak için yeterli oluyor.

Etiketler: Brezilya, sarıhumma salgını, aşı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER