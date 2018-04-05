Brezilya mahkemesinden eski Devlet Başkanı Lula'ya kötü haber

BBC'de yer alan habere göre, 6'ya 5 oyla alınan kararla ülke tarihinin en popüler liderlerinden olan solcu Lula'nın hapse girmesi gerekebilir. Hatta bunun, bürokratik işlemlerin tamamlanmasının hemen ardından gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Lula, yolsuzluk, kara para aklama ve rüşvet suçlamalarından ötürü aldığı hapis cezasını temyize götürmüştü. Temyiz kararını beklerken yüksek mahkemeden hapis kararının ertelenmesini talep etmişti.

Lula'nın ülkede bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olması söz konusuydu. Anketlerde, başkanlığı kazanacak isim olarak en çok Lula'nın ismi öne çıkıyor. Başkanlık seçimlerinin Ekim ayında düzenlenmesi bekleniyor.