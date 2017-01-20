Brezilya 3 günlük yas ilan etti

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, uçak kazası nedeniyle yaşamını yitiren Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Teori Zavascki için ulusal yas ilan etti.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yaptığı yazılı açıklamada Zavascki'nin çok iyi kalpli bir vatandaş olduğunu ve Brezilyalılar tarafından gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Olaydan duyduğu üzüntüyü bildiren Temer, "Kanun ve adaletten yana kusursuz yolunun onu her zaman farklı kıldığı bir kamu insanın kaybına yas tutarken bütün Brezilyalılar ile birlikte olduğumu bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Temer, Zavascki'yi kaybetmelerinden dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Eski devlet başkanlarının mesajları

Eski Brezilya Devlet Başkanları Dilma Rousseff, Luis Inacio Lula da Silva ve Jose Sarney de birer mesaj yayımladı.

Senatonun onayı ile Zavascki'yi Federal Yüksek Mahkeme Yargıçlığına aday gösterme ayrıcalığına sahip olduğunu belirten Rousseff, "O bu işlevi korkusuzca ciddi ve dürüst bir adam olarak gerçekleştirdi." değerlendirmesini yaptı.

Silva, Zavascki'nin aldığı tüm görevlerde yargı teşkilatını onurlandırdığını vurguladı.

Sarney ise Zavascki'ye büyük bir hayranlık duyduğunu belirterek, onun Brezilya yargısına tecrübesi ve hukuk kültürüyle büyük bir hizmet sunduğunu ifade etti.