Brexit'te 21 aylık geçiş süreci başlıyor

Avrupa Birliği liderleri yarın yapılacak zirve toplantısında İngiltere'ye Brexit geçiş süreci önerisini resmen sunacaklar ancak AB Başkanı Donald Tusk, anlaşmanın İngiltere'nin İrlanda sınırı ve Cebelitarık konusundaki sözlerini tutması halinde gerçekleşeceğini söyledi.

İngiltere'nin istediği gibi belirlenen ve şimdiki uygulamaların korunacağı 21 aylık geçiş süresi içinde, şirketlerin ve iş dünyasının 2019 Mart ayında AB üyeliğinin sona ermesine uyum sağlaması bekleniyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, dün yaptığı basın toplantısında, "Başbakan (Theresa) May için iyi haberlerim var. Tüm liderlere geçiş anlaşmasını ilke olarak memnunlukla karşıladığımızı söyledim" dedi.

Henüz çözümlenemeyen sorunlar var

Ancak anlaşma iki tarafın bir yıl içinde İrlanda sınırı ve Cebelitarık bölgesinin gelecekteki statüleri hakkında bir uzlaşmaya varmaları halinde uygulanacak. İrlanda sınırı sorunu henüz çözümlenmedi.

AB'nin İngiltere dışındaki 27 üyesi Londra'ya yarın yapacakları geçici anlaşma önerisi dışında, ilişkilerin geleceği konusunda Nisan'da başlayacak müzakereler konusunda da ortak bir tavır belirleyecekler.

İspanya, güney kıyısında İngiltere'ye ait bir bölge olan Cebelitarık'ın Brexit'ten sonraki statüsü hakkında son sözü kendisinin söylemesi talebinin, geçiş süreci anlaşmasından nasıl etkileneceğini bilmek istiyor.

İspanya 1713 yılında egemenliğini İngiltere'ye terk ettiği Cebelitarık bölgesini geri almak istiyor.

İngiltere ile birlikte AB'den çıkacak olan Cebelitarık, Brexit referandumunda yüzde 96 oranında AB'den yana oy kullanmıştı.

"Her konuda anlaşmaya varılmadıkça hiçbir konuda anlaşmaya varılmış sayılamaz"

Bu nedenlerle, yarın AB liderlerinin onaylayacağı anlaşma, geçiş süreci anlaşmasının sadece Brexit anlaşmasının tamamı üzerinde anlaşmaya varılmış olması ve parlamento onayından geçmesi halinde yasal geçerlik kazanacağı yolunda bir madde içerecek.

Reuters'in gördüğü belgenin en son taslağında, "...her konuda anlaşmaya varılmadıkça hiçbir konuda anlaşmaya varılmış sayılamaz" deniliyor.

Tusk, İspanya ve İngiltere'nin de bu belgeye onay verdiklerini söyledi.

Brexit'ten sonra AB üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı olan Kuzey İrlanda arasındaki sınır geçişlerinin nasıl düzenleneceği sorunu da çözüm bekliyor.

İki İrlanda arasındaki geçişin insanlar ve mallar için serbest devam etmesini hem İngiltere hem de İrlanda Cumhuriyeti istiyor. Aksi halde Kuzey İrlanda'da 30 yıl süren şiddet olayları sırasında olduğu gibi yeniden katı sınır kontrollerinin başlaması gerekecek.

İkinci safhaya gelecek haftalarda geçilecek

İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına gelecek haftalarda geçilmesi bekleniyor.

2017 yılının Haziran ayında başlayan müzakereler için, AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Kaynak: Reuters