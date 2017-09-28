Brexit'in 4. turunda "yeni ivme" yakalandı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin 4. turu sona erdi.

Pazartesi günü başlayan 4. tur müzakerelerin tamamlanmasının ardından, AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis basına açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir ivme var ama yeterli ilerleme yok"

Barnier, "İngiltere Başbakanı Theresa May'in konuşması müzakerelere yeni bir ivme kattı. Bunu bu haftaki görüşmelerimizde hissettik." ifadelerini kullandı.

Bazı konuları netleştirme imkanı bulduklarını dile getiren Barnier, "Bazı hususlarda ise yapıcı şekilde çok daha fazla çalışılması gerekiyor" diye konuştu.

Barnier, İngiltere'nin vatandaşlık haklarına ilişkin düzenlemenin Brexit sonrasında hemen yürürlüğe girmesi konusunda mutabık kalmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Brexit sonrasında Avrupa Adalet Divanının rolü konusunda anlaşmaya varamadıklarını bildiren Barnier, "Bu, AB için çok büyük bir engel teşkil etmektedir." dedi.

Barnier, vatandaşların mevcut haklarına sahip olmaya devam etmesi gerektiğini belirterek bu konuda taraflar arasında görüş ayrılığı olduğunu ifade etti.

Mali anlaşma konusunda detaylı teknik görüşmelerin faydalı olduğunu söyleyen Barnier, "Ancak AB, 28 üyesinin birlikte aldığı sorumlulukları yerine getirmeyi kabul ettiğinde gerçek ilerleme kaydedildiğine inanacak." ifadesini kullandı.

Barnier, İrlanda konusunda bazı alanlarda ilerleme kaydettiklerini, İrlanda'nın durumunun "kendine özgü" olduğunu ve tarafların bunu göz önünde bulundurarak hareket ettiğini söyledi.

Henüz "yeterli ilerleme" kaydedildiğini söylemenin mümkün olmadığını kaydeden Barnier, müzakerelerin kazandığı yeni ivmenin devam etmesini umduğunu bildirdi.

"İleriye yönelik önemli adımlar attık"

Brexit müzakerelerinin 4. turunda tarafların "önemli adımlar attığını" belirten Davis, "Başbakan May'in Floransa'daki konuşmasının yarattığı ivme sayesinde önemli ilerleme kaydedildi." dedi.

Özellikle vatandaşlık hakları ve İrlanda konularına ilişkin birçok hususta anlaşma sağlandığını ifade eden Davis, AB'nin Avrupa Adalet Divanının yetkisine ilişkin endişelerini dikkatle dinlediklerini belirtti.

İki tarafın da belirsizlikten oluşan endişeleri gidermek için pragmatik davranması gerektiğini vurgulayan Davis, "İngiltere, Brexit sonrasında AB'nin güçlü bir arkadaşı ve ortağı olmak istiyor. Gelecek konusunda iyimserim." diye konuştu.

Brexit müzakerelerinin 5. turu 9 Ekim'de başlayacak.

May geçen hafta İtalya'da yaptığı konuşmasında "Ortaklarımızın, bizim ayrılma kararımız yüzünden mevcut bütçenin geri kalan döneminde daha fazla ödeme yapıp daha az katkı almaktan korkmalarını istemiyorum. Birleşik Krallık, üyeliği süresince bulunduğu taahhütlere sadık kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB de 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.