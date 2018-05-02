  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Brexit yanlısı vekillerden yeni talep: AB ile Gümrük Ortaklığı'ndan vazgeçilsin

Brexit yanlısı vekillerden yeni talep: AB ile Gümrük Ortaklığı'ndan vazgeçilsin

İngiliz Parlamentosu'nda Brexit (AB'den çıkış) yanlısı vekiller, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Ortaklığı seçeneğinden vazgeçmesini talep etti.

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Brexit yanlısı vekillerden yeni talep: AB ile Gümrük Ortaklığından vazgeçilsin

İngiltere hükümeti gümrük konusunda, biri "Gümrük Ortaklığı" olmak üzere iki ayrı öneri getirmişti. Gümrük Ortaklığı'na göre İngiltere, Brexit'ten sonra da AB üyesi ülkelere ihraç edilen mallardan AB vergisi almaya devam edecek.

"Gümrük Ortaklığı'ndan vazgeç" raporu

Ancak milletevekillerinin hazırladığı ve BBC'ye verdikleri 30 sayfalık raporda, Gümrük Ortaklığı seçeneğinin İngiltere'nin anlamlı ticaret anlaşmaları yapmasını "imkansız" kılacağı belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre May'e yakın kaynaklar, Başbakan'ın millevekillerinin verdiği ültimatom karşısında "rahat" olduğunu ve halen geçerli olan Gümrük Birliği'nin yerine benimsenecek bir anlaşma konusunda, kabinesinin önde gelen bakanlarıyla anlaşmaya varabileceğinden kuşku duymadığını söyledi.

Etiketler: İngiltere, gümrük ortaklığı, Brexit
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