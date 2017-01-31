Brexit sürecinde 2. maraton başladı

İngiliz parlamentosu ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısının 2. tur görüşmelerine başladı.

Anayasa Mahkemesinin, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin işletilmesinin parlamentonun onayıyla olması gerektiği yönündeki kararı üzerine hükümet geçen hafta, bu yetkinin bakanlar kuruluna devredilmesini öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

İlk tur görüşmeleri geçen hafta yapılan yasa tasarısının 2. tur görüşmelerine bugün başlandı.

İngiliz parlamentosuna sunulmuş gelmiş geçmiş en kısa yasa tasarılarından biri olarak nitelendirilen metin 2 maddeden oluşuyor ve sadece yetki devrini içeriyor.

"Halk kararını verdi"

Yasa tasarısıyla ilgili olarak hükümetin görüşünü parlamentoya sunan Brexit Bakanı David Davis, "Bu yasa tasarısı İngiltere’nin AB’den ayrılıp ayrılmamasıyla veya nasıl bir yol izleyerek ayrılmasıyla ilgili değil. Sadece parlamentonun halkın zaten verdiği bir kararı hayata geçirmesi için yetkilendirilmesini öngörüyor." diye konuştu.

Halka AB’den ayrılmayı isteyip istemediğinin geçen yıl 23 Haziran’da yapılan referandumla sorulduğunu ve halkın ayrılma kararı verdiğini anımsatan Davis, "Bu yasa tasarısının kalbinde çok basit bir soru yer alıyor: Halka güveniyor muyuz yoksa güvenmiyor muyuz? Demokratik irade açık ve net. Biz şimdi referandum sonucunun gereğini yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasama prosedürü

Yasa komisyon aşamasının ardından 3. kez görüşülerek oylanacak ve parlamentonun üst kanadını teşkil eden Lordlar Kamarası’na gönderilecek.

Lordlar Kamarasında yasada herhangi bir değişiklik istenirse metin yeniden Avam Kamarasına gönderilecek ve görüşülüp oylanarak Lordlara iade edilecek. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürecek yasa iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek.

Lordların onayını alması halinde yasa son onay ve yürürlük için kraliçeye sunulacak.

Hükümet yasanın en geç 7 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesini hedefliyor. Böylece Başbakan Theresa May, 9-10 Mart tarihlerinde Brüksel’deki AB zirvesinde 50. maddenin işletilmesi için resmi bildirimini yapabilecek. May, daha önce 50. maddenin mart sonundan önce işletileceğini vaat etmişti.

50. maddenin işletilmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içinde AB'den ayrılmış olacak.