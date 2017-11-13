Brexit süreci May'in koltuğunu sallıyor

İngiltere'de Başbakan Theresa May'e yönelik tepkiler kendi partisine de sıçradı.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Çevre Bakanı Michael Gove'un, ortak mektup yazarak, Başbakan May'i süreci kötü yönetmekle suçladıkları ortaya çıktı.

İngiliz Sunday Mail gazetesinin sızdırdığı mektuba göre, iki bakan May'in Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde İngiltere'yi zayıf konuma düşürdüğünü savundu.

Bu arada, iktidardaki Muhafazakar Parti'den 40 milletvekilinin, Başbakan Theresa May'e karşı güvensizlik mektubu imzalamak üzere anlaştığı bildirildi.

Haberi veren İngiliz Independent gazetesi bu girişimin 48 milletvekiline ulaşması durumunda Parti tüzüğü gereği May'in koltuğunu kaybedebileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, gelişmeler üzerine sterlin, binde 6 değer kaybıyla son bir ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

Kaynak: TRT Haber