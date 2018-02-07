Brexit sonrası AP'de sandalye dağılımı değişecek

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasından sonra Avrupa Parlamentosundaki (AP) üye sayısının 751'den 705'e düşürüleceği belirtildi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, AP'deki üye sayısı ve Brexit sonrası ülkelere ayrılacak sandalye oranları ele alındı.

İngiltere'nin kesin bir şekilde AB’den ayrılması ve ayrılık işlemlerinin sona ermesi halinde yürürlüğe konulacak düzenlemeye göre, AP'deki toplam üye sayısı 751'den 705'e düşürülecek. Düzenlemeye göre, mevcut durumda İngiltere'ye ait olan 73 sandalyeden 46'sı muhtemel yeni üye veya üyelere verilmek üzere boş bırakılırken, kalan 27 koltuk ise 14 üye ülke arasında paylaştırılacak.

Nüfus büyüklüklerine göre AP'de yeterli derecede temsil edilmediği düşünülen bu 14 ülkeden Fransa ve İspanya'ya 5, Hollanda ve İtalya'ya 3, İrlanda'ya 2 üye verilirken, Almanya, Belçika ve Bulgaristan'ın üye sayısı sabit kalacak.

AB Sözleşmesi gereği parlamento üyelerinin sayısı başkan dahil 751’den fazla olamıyor. Bir üye ülkenin AP’de temsil edileceği koltuk sayısı en fazla 96, en az ise 6 olarak belirlenmiş durumda.

AP’nin aldığı bu kararı AB Zirvesi’nin oybirliği ile onaylaması ve ardından tekrar AP’nin nihai oylama ile kesin olarak kabul etmesi gerekiyor. AB üye ülkelerinin liderlerinin, 2019-2024 dönemi AP’de koltuk dağılımı ve işleyişi hakkında kararlar almak üzere yakın zamanda gayriresmi bir zirvede bir araya gelmeleri bekleniyor.

AA