  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » 'Brexit referandumuna Rus müdahalesine dair kanıt yok'

'Brexit referandumuna Rus müdahalesine dair kanıt yok'

Youtube, Ruslara ait sahte hesapların Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek üzere kullanıldığına yönelik bir bulguya ulaşmadığını açıkladı.

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Brexit referandumuna Rus müdahalesine dair kanıt yok

Video paylaşım sitesi Youtube, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) için yapılan referandumda Ruslara ait sahte hesapların kamuoyunu etkilemek üzere kullanıldığına yönelik kanıt bulamadığını bildirdi.

Youtube Küresel Kamu Politikası Başkanı Juniper Downs, George Washington Üniversitesinde düzenlenen oturumda, İngiliz Parlamentosu Dijital, Kültür ve Spor Komitesi üyelerine sunum yaptı.

Downs, Youtube üzerinde "Ruslara ait sahte hesapların Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek üzere kullanıldığına yönelik herhangi bir bulguya ulaşılmadığını" dile getirdi.

Facebook soruşturmayı genişletiyor

Öte yandan sosyal paylaşım sitesi Facebook, Brexit sürecinde Rus ajanlarının platform üzerinden yaydıkları uydurma haberlerle oylamaya etki ettiği iddialarına dair soruşturmasını genişletme kararı almıştı.

Komite, şirketten ABD'deki başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanılan taktiğe benzer şekilde Rusya'nın İnternet Araştırma Ajansına (IRA) ait sahte hesapların Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek üzere kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesini talep etmişti.

Şirket, daha önce İngiltere Seçim Komisyonunun talebiyle benzeri bir soruşturma yürütmüş fakat soruşturmanın kapsamının sınırlı tutulması eleştirilere konu olmuştu.

İngiliz Guardian gazetesi, yaptığı araştırmada, Rus ajansına ait 400 sahte Twitter hesabının referandum sürecinde İngiliz siyasetine etki etmek üzere faaliyet yürüttüğünü tespit etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Brexit, youtube, facebook, İngiltere, Avrupa Birliği
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