AB'nin Brexit müzakerecisi Barnier: İngiltere, AB'den anlaşma yapmadan ayrılabilir

İrlanda'da katıldığı bir konferansta konuşan Michel Barnier, "Müzakerelerin önümüzdeki aylarda yapılacak bölümlerinde en önemli nokta çıkış anlaşmasının tamamlanmasıdır. Henüz bu noktada değiliz ve açıkça söylemek gerekirse bunun tek nedeni de İrlanda/Kuzey İrlanda sınırı sorunu değil" dedi.

Gerçek bir riskin mevcut olduğunu ve bir anlaşma yapılamaması seçeneği de dahil her türlü seçeneğe hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Barnier, "Bu benim elimde olan bir tercih değil" diye konuştu.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de, her şeyin Haziran ayına kadar tamamlanmasının şart olmadığını ancak İrlanda sınırı sorununa getirilecek çözümün nasıl bir çözüm olacağını bilmek istediklerini söyledi.

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

2017'nin Haziran ayında başlayan müzakerelerde, ülkenin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Kaynak: Reuters