  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Brexit, İngiltere Başbakanı'nın koltuğunu sallıyor

Brexit, İngiltere Başbakanı'nın koltuğunu sallıyor

Kabinedeki İngiliz iki bakan İngiltere Başbakanı Theresa May'e ortak mektup göndererek, Brexit sürecini kötü yönetmekle suçladı.

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Brexit, İngiltere Başbakanının koltuğunu sallıyor

İngiltere'de Başbakan Theresa May'e yönelik tepkiler kendi partisine de sıçradı.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Çevre Bakanı Michael Gove'un, ortak mektup yazarak, Başbakan May'i süreci kötü yönetmekle suçladıkları ortaya çıktı.

İngiliz Sunday Mail gazetesinin sızdırdığı mektuba göre, iki bakan May'in Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde İngiltere'yi zayıf konuma düşürdüğünü savundu.

Bu arada, iktidardaki Muhafazakar Parti'den 40 milletvekilinin, Başbakan Theresa May'e karşı güvensizlik mektubu imzalamak üzere anlaştığı bildirildi.

Haberi veren İngiliz Independent  gazetesi bu girişimin 48 milletvekiline ulaşması durumunda Parti tüzüğü gereği May'in koltuğunu kaybedebileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, gelişmeler üzerine sterlin, binde 6 değer kaybıyla son bir ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: theresa may, michael gov, İngiltere, Brexit, boris johnson
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