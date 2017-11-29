  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.954
    EURO 4.7
  • BIST 102681.34
    ALTIN 164.584
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Brexit İngilizlere pahalıya patlayacak

Brexit İngilizlere pahalıya patlayacak

İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği'ne yaklaşık 50 milyar avro ödenmesi konusunda uzlaştığı, teklifin Brüksel’e iletildiği öne sürüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Brexit İngilizlere pahalıya patlayacak

İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne (AB) birlikten ayrılış sürecine ilişkin olarak yaklaşık 50 milyar avro tazminat ödemeyi teklif ettiği öne sürüldü.

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiliz hükümetinin geçen hafta yapılan kabine toplantısında AB’ye birlikten çıkarken yaklaşık 50 milyar avro ödenmesi konusunda uzlaştığını, teklifin Brüksel’e iletildiğini öne sürdü.

Henüz taraflar arasında ödenmesi gereken tazminat konusunda nihai bir bir anlaşma olmadığı, fakat İngiliz hükümetinin teklifinin şimdilik Brüksel’de memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

İngiliz basınında eylül ayında İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB’den ayrılırken yaklaşık 20 milyar avro tazminat ödemeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

İngiltere ve AB arasında devam eden müzakere sürecinde, İngiltere bir an önce serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanmasını isterken, Brüksel öncelikli olarak tazminat ödemesi konusunda uzlaşılmasını talep ediyor.

İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond geçen hafta açıklanan bütçe düzenlemeleri kapsamında gelecek iki yıl boyunca AB'den çıkış hazırlıklarında kullanılmak üzere ek 3 milyar sterlin kaynak ayırıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA  

Etiketler: İngiltere, Brexit, AB
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER