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Brexit görüşmeleri çıkmaza girdi

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin 5'inci turu sona erdi. AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Barnier, müzakerelerin çıkmaza girdiğini söyledi.

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Brexit görüşmeleri çıkmaza girdi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin 5'inci turu sona erdi.

Pazartesi günü başlayan müzakerelerin tamamlanmasının ardından AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen ay Floransa'da yaptığı konuşmanın müzakerelere ivme kattığını belirten Barnier, "Ancak buna rağmen 5'inci tur müzakerelerinde büyük adımlar atılamadı." dedi.

Gelecek hafta düzenlenecek AB Konseyi Zirvesi'nde, bir sonraki adıma geçmek için yeterli ilerleme kaydedilmediğini söyleyeceğini vurgulayan Barnier, "Siyasi iradeyle gerekli ilerlemeyi ancak iki ay içinde elde edebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Müzakereler çıkmaza girdi"

Mali anlaşma konusunda İngiltere'nin finansal yükümlülüklerine ilişkin net bir açıklama yapmadığı için müzakerelerde sadece teknik konulara odaklandıklarına dikkati çeken Barnier, AB'nin 28 üyesinin üstlendiği mali sorumlulukları yine 28 üyenin birlikte yerine getirmesinin önemli olduğunu hatırlattı.

Barnier, "Müzakereler çıkmaza girdi. Bu çok rahatsız edici. Biz İngiltere'nin ödün vermesini beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gelecek hakkında konuşmamız gerek"

İngiltere'nin Brexit Bakanı Davis ise müzakerelerin başladığı haziran ayından beri tarafların önemli ilerleme kaydettiğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin müzakerelerde "pragmatik" bir tutum takındığını söyleyen Davis, "Gelecek hakkında konuşmamız gerek. Biz geleceğimizi ele alacağımız görüşmeler için hazırız." değerlendirmesinde bulundu. AA

Etiketler: İngiltere, AB, Brexit
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