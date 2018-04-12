Brexit Bakanı David Davis'ten Suriye uyarısı

Londra'daki Wall Street Journal etkinliğinde konuşan İngiltere Brexit Bakanı David Davis, İngiltere'nin Suriye hakkında henüz bir karar vermediğini vurgulayarak, kabinenin gün içerisinde askeri müdahale konusunu masaya yatıracağını açıkladı.

"Suriye'deki durum korkunç. Dünyanın kimyasal silahların kullanılmasını acilen engellemesi gerekiyor" diyen Davis, aynı zamanda bunun çok hassas bir durum olduğunu ve askeri müdahale kararının verilirken sağlam gerekçelere ve sağlam kanıtlara dayandırılması gerektiğini söyledi.

Kabine, Suriye gündemiyle toplanıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, üst düzey bakanlarını Suriye'yi görüşmek için özel bir kabine toplantısına çağırmıştı. İngiltere'nin, ABD ve Fransa ile birlikte Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı olası bir askeri harekata katılmasını görüşmek için toplanacak kabinede, Moskova'ya yönelik adımlar için de kararlar alınması bekleniyor.

Suriye'ye doğru kritik adımlar atılıyor

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısına karşı Suriye'yi vurup vurmama konusunda istişareler yapıyor.

Rusya ve ABD, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engelledi.

ABD Başkanı Trump Pazartesi yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Trump, Suriye'yi izleyebilmek için hafta sonu programlarını iptal etti.

Fransa'da konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'de kimyasal silah kullanılan saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona, ülkesinin de katılabileceğini söyledi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın "silahsızlanma" mesajına cevap olarak, "Bu iyi bir fikir. Hadi sizin kimyasal silahlarınızdan başlayalım" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'de terörü destekleyen ABD'nin, fabrikasyon yalanlarla saldırı planladığını" savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın ülkesine yönelik tehdit açıklamaları sonrası, dünyadaki durumun endişe verici olduğunu ve sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Reuters