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Buradasınız : » » Bosnalı Müslümanlara uygulanan soykırımın mimarlarından olan Dudukovic serbest bırakıldı

Bosnalı Müslümanlara uygulanan soykırımın mimarlarından olan Dudukovic serbest bırakıldı

Bosna'daki savaşta Müslümanlara soykırım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan eski Boşnak general Dudakovic ve 12 eski askerin şartlı olarak serbest bırakılmasına karar verildi.

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Bosnalı Müslümanlara uygulanan soykırımın mimarlarından olan Dudukovic serbest bırakıldı

Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Müslümanlara soykırım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında eski Boşnak general Atif Dudakovic'in de bulunduğu 13 eski askerin şartlı olarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Dudakovic ve diğerleri" davasına ilişkin Bosna Hersek Savcılığı tarafından mahkemeye sunulan tutuklu yargılanma talebinin reddedildiği belirtilerek, mahkemenin Bosna Savaşı'nın en önemli Boşnak komutanlarından biri olarak anılan Dudakovic ve 12 eski askerin şartlı olarak serbest bırakılmasına hükmettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Dudakovic ve diğerleri" davasından yargılanacak isimlerin dava boyunca birbirleri veya tanıklarla iletişim kurmama şartıyla serbest kaldığı kaydedildi.

Eski Boşnak general iki gün önce gözaltına alınmıştı

Savcılığın talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı özel polis birlikleri tarafından 27 Nisan'da başta başkent Saraybosna olmak üzere Bihac, Sanski Most, Kljuc, Velika Kladusa ve Cazin şehirlerinde operasyonlar düzenlenmişti.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) işlenen suçlarla ilgili ülkenin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Boşnak general Dudakovic ve 12 eski asker Müslümanlara soykırım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Eski Boşnak generalin gözaltına alınması Bosna Hersek'te büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: AA

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