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Bosna'daki savaşın 23 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna'daki savaşta ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehrinde katledilen 23 Boşnak daha kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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Bosnadaki savaşın 23 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna'da 1992-1995 yıllarındaki savaşta ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehrinde Sırplar tarafından katledilen ve savaştan yıllar sonra cesetlerine toplu mezarlarda ulaşılıp kimlik tespitleri yapılan 23 Boşnak kurban daha toprağa verildi.

Prijedor yakınlarındaki Poljana Stadyumu'nda kılınan cenaze namazına kurban yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hırvatistan Müftüsü Aziz Hasanovic, Srebrenitsa'dan sonra Bosna'daki savaşta en çok insanın Prijedor'da katledildiğine işaret ederek, savaş sırasında uluslararası toplumun gözlerini kapamayı tercih ettiğini vurguladı.

Bihac Müftüsü Husein Makic, 1985-1992 yıllarında Prijedor'da görev yaptığını anımsatarak, "Prijedor'da yaşananlara şahit olanlardan biriyim. Brdo'da bir günde bin 700'den fazla Boşnak katledildi. Ne yazık ki yüzlerce kişinin cesedi hala bulunamadı." dedi.

Prijedor baş imamı Husein Velic de burada yaşanan katliamın sorumlularının bu dünyada olmasa da ahiret gününde hesap vereceğini ifade etti.

Törene katılan Sırp asıllı Prijedor Belediye Başkanı Milenko Djakovic, Prijedor'daki halkın barış ve huzur içinde yaşaması ve savaşta olanların bir daha tekrarlanmaması için törene katıldığını söyledi.

En genç kurban 18 yaşında

Prijedor'da bu yıl toprağa verilen 23 kurbanın en genci öldürüldüğünde 18 yaşında olan İfet Vojnikovic, en yaşlısı ise 72 yaşındaki Serif Hegic.

Sırplar tarafından katledildiğinde 23 yaşında olan dayısını bugün toprağa veren Jasmina Rasidovic, 1992 yılında öldürülen dayısının cesedine geçen yıl ulaşıldığını belirterek, "Bu yıl da kimlik tespiti yapıldı. Dayımı en son bizden bir parça ekmek istemeye geldiği zaman görmüştüm." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından 23 kurban, Prijedor yakınlarındaki Biscani, Kamicani, Zecovi, Skela, Rakovcani ve Carakov köylerindeki mezarlıklara defnedildi.

777 kişinin cesedi hala bulunamadı

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü raporlarına göre, 1992-1995 yıllarında Prijedor'da 4 bin 93'ü sivil olmak üzere 5 bin 209 Boşnak öldürüldü.

Enstitü Sözcüsü Lejla Cengic, Prijedor'da katledilen 777 Boşnak kurbanın cesedine hala ulaşılamadığını ifade etti. AA

Etiketler: bosna, Bosna Hersek
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