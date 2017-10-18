  • 19 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.679
    EURO 4.337
  • BIST 106926.39
    ALTIN 151.337
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Bosna Kasabı' Mladic'in kararı açıklanıyor

'Bosna Kasabı' Mladic'in kararı açıklanıyor

Srebrenitsa soykırımının da içinde bulunduğu birçok faklı suçtan yargılanan eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkındaki kararını 22 Kasım'da açıklayacağını duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bosna Kasabı Mladicin kararı açıklanıyor

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok faklı suçtan yargılanan eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkındaki kararını 22 Kasım'da açıklayacağını duyurdu.

ICTY'den yapılan açıklamada, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) komutanı olarak görev yapan Mladic'in karar duruşmasının 22 Kasım 2017'de TSİ 11.00'de başlayacağı bildirildi.

Tutuklu olarak yargılanan Mladic, 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımının yanı sıra Bosna Hersek genelinde Boşnak ve Hırvat sivillerin sürülmesi, kuşatma altındaki Saraybosna'da sivillere yönelik suçlar ve BM mensuplarının esir alınmasından yargılanıyor.

ICTY Savcılığı, 74 yaşındaki eski Sırp komutan hakkında daha önce müebbet hapis cezası talebinde bulunmuş, Mladic'in avukatları ise müvekkillerinin beraatini istemişti.

"Bosna Kasabı" olarak da adlandırılan Mladic, Bosna'daki savaşın ardından 15 yıl saklandıktan sonra 2011 yılında Sırbistan'da yakalanmıştı.

Etiketler: Ratko Mladiç, Sırp, Bosna katliamı, Lahey, Srebrenitsa Soykırımı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER