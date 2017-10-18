'Bosna Kasabı' Mladic'in kararı açıklanıyor

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok faklı suçtan yargılanan eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkındaki kararını 22 Kasım'da açıklayacağını duyurdu.

ICTY'den yapılan açıklamada, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) komutanı olarak görev yapan Mladic'in karar duruşmasının 22 Kasım 2017'de TSİ 11.00'de başlayacağı bildirildi.

Tutuklu olarak yargılanan Mladic, 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımının yanı sıra Bosna Hersek genelinde Boşnak ve Hırvat sivillerin sürülmesi, kuşatma altındaki Saraybosna'da sivillere yönelik suçlar ve BM mensuplarının esir alınmasından yargılanıyor.

ICTY Savcılığı, 74 yaşındaki eski Sırp komutan hakkında daha önce müebbet hapis cezası talebinde bulunmuş, Mladic'in avukatları ise müvekkillerinin beraatini istemişti.

"Bosna Kasabı" olarak da adlandırılan Mladic, Bosna'daki savaşın ardından 15 yıl saklandıktan sonra 2011 yılında Sırbistan'da yakalanmıştı.