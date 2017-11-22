  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ‘Bosna Kasabı’ Mladiç’in davasında sona gelindi

‘Bosna Kasabı’ Mladiç’in davasında sona gelindi

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna’daki savaş sırasında on binlerce sivilin katledilmesinden sorumlu olan Sırp komutan Mladiç hakkındaki kararı bugün açıklayacak.

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Savcılık, iddianamede savaş suçu işlemek ve soykırım yapmakla suçlanan eski Sırp komutan Mladiç’e müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Yugoslavya’da işlenen suçlar için kurulan Birleşmiş Milletlere bağlı ‘Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’, Hollanda’nın Lahey şehrinde bugün görülecek son duruşmada kararını açıklayacak.

Adaletten 15 yıl kaçtı

Ratko Mladiç Bosna'daki savaşın ardından 15 yıl firari olarak saklandı. 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalandı. 31 Mayıs 2011'de yargılanmak üzere Lahey'deki mahkemeye teslim edildi.

O tarihten itibaren tutuklu olarak yargılanan 75 yaşındaki eski general Mladic, 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı da dahil 11 suçtan yargılanıyor.

TRT Haber 

Etiketler: Ratko Mladiç
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