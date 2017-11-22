'Bosna kasabı' Mladiç'in cezası belli oldu

8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı da dahil 11 suçtan yargılanan ‘Bosna kasabı’ Ratko Mladiç xxxxxxxx yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, ‘Bosna Kasabı’ için kararını verdi.

6 yıldır süren davanın sonu

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Ratko Mladiç hakkındaki kararını açıkladı.

"Bosna kasabı" olarak da anılan Mladiç, 1995'te Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı da dahil 11 suçtan yargılandı.

Mladiç ise soykırımdan sorumlu olmadığını savunuyordu. Eski Sırp komutan, soykırımın emrine uymayan astları tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.

Savcılığın sunduğu iddianamede Mladiç’e müebbet hapis cezası verilmesi istenmişti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı sırasında, eski Yugoslavya’da işlenen suçlar için kurulmuştu.

Hollanda’nın Lahey kentinde kurulan mahkeme, Mladiç davasının sonlanmasıyla birlikte bu yıl sonunda görevini tamamlayarak kapanacak.

Mladiç hakkında verilen bu hüküm mahkemenin son kararı oldu.

