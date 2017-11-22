  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.961
    EURO 4.654
  • BIST 105711.34
    ALTIN 163.326
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Bosna kasabı' Mladiç'in cezası belli oldu

'Bosna kasabı' Mladiç'in cezası belli oldu

8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı da dahil 11 suçtan yargılanan ‘Bosna kasabı’ Ratko Mladiç xxxxxxxx yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bosna kasabı Mladiçin cezası belli oldu

8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı da dahil 11 suçtan yargılanan ‘Bosna kasabı’ Ratko Mladiç xxxxxxxx yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, ‘Bosna Kasabı’ için kararını verdi.

6 yıldır süren davanın sonu

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Ratko Mladiç hakkındaki kararını açıkladı.

"Bosna kasabı" olarak da anılan Mladiç, 1995'te Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı da dahil 11 suçtan yargılandı.

Mladiç ise soykırımdan sorumlu olmadığını savunuyordu. Eski Sırp komutan, soykırımın emrine uymayan astları tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.

Savcılığın sunduğu iddianamede Mladiç’e müebbet hapis cezası verilmesi istenmişti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı sırasında, eski Yugoslavya’da işlenen suçlar için kurulmuştu.

Hollanda’nın Lahey kentinde kurulan mahkeme, Mladiç davasının sonlanmasıyla birlikte bu yıl sonunda görevini tamamlayarak kapanacak.

Mladiç hakkında verilen bu hüküm mahkemenin son kararı oldu.
 

Etiketler: Bosna kasabı, Ratko Mladiç, son dakika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER