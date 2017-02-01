  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bosna Hersek'ten Suriye'ye yardım tırları yola çıktı

Bosna Hersek'ten Suriye'ye yardım tırları yola çıktı

Bosna Hersek'te Solıdarnostı hayır kurumu tarafından temin edilen 125 ton un İHH aracılığıyla Suriye'ye gönderildi.

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Bosna Hersekten Suriyeye yardım tırları yola çıktı
Bosna Hersek'te Solıdarnostı hayır kurumu tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 125 ton un, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye'nin İdlib ve Hama bölgesine gönderildi.
 
Yardım tırlarının hareketi öncesi açıklamada bulunan Zvornık baş imamı Harıs Mustajbasıc, Suriyeli ailelerin yanında olmak istediklerini söyledi.
 
Türkiye'nin Suriyeli ailelerin yardımına koştuğu için teşekkür eden Mustajbasıc, "Bosna Hersek'ten Suriyeli ailelerin yanında olduğumuzu göstermek için yola çıktık. 5 tırımızın içinde 125 ton un var. Bunlar Halep'teki muhasara altından tahliye edilerek İdlib'e gelenlerle, Hama'daki ihtiyaç sahiplerine İHH aracılığıyla ulaştırılacak." dedi.
 
Mustajbasıc, yardım kampanyasında emekleri geçenlere teşekkür etti.
 
İHH'nın Reyhanlı ilçesindeki Lojistik Merkezi'ne gelen insani yardım yüklü 5 tır buradan Suriye'ye doğru yola çıktı. AA
 
Etiketler: Bosna Hersek, türkiye, suriye yardım tırları, idlib
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