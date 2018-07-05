Bosna Hersek'ten AB'ye sığınmacı eleştirisi

Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından alternatif güzergahlar üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların son dönemde yoğun olarak Bosna Hersek'e girmeleriyle başlayan kriz sürüyor.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Mektic, sığınmacı meselesini ele almak üzere Hırvatistan sınırında Bihaç şehrinde yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Mektic, yaptığı açıklamada, ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacıların bir bölümünü Velika Kladusa'da Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirme kararı aldıklarını anımsatarak, "Ancak AB, söz konusu bina kendi sınırlarına yakın olduğu gerekçesiyle mali destekte bulunmama kararı aldı. Bizim başka seçeneğimiz yok" dedi.

“Bosna Hersek, sığınmacı meselesinde mağdur olmayacak"

Sığınmacı meselesinde AB'nin Bosna Hersek'e yaklaşımından memnun olmadığının belirten Mektic, "AB'ye açıkça söylemek isterim ki; bu sorunu siz çıkarttınız, o zaman siz çözün" şeklinde konuştu.

Mektic, sundukları çözüm önerilerinin AB tarafından kabul edilmediğini belirterek, "Sığınmacılara insani yardım sağlamayı sürdüreceğiz. Ancak biz, AB'nin kapılarını kapattığı bir ülke olmak istemiyoruz. Bosna Hersek, sığınmacı meselesinde mağdur olmayacak" dedi.

Una-Sana Kantonu (USK) Başbakanı Husein Rosic de sığınmacı krizinin ele alındığı görüşmede somut sonuçlar alamadıklarını belirterek, "Sığınmacıların USK sınırları içindeki Sedra Oteli'ne yerleştirilmesine karşıyız. USK içinde 3 bin sığınmacı var. Artık sabrımız kalmadı" diye konuştu.

Bosna Hersek'e 7 binden fazla sığınmacı yasa dışı yollardan girdi

Bosna Hersek'e 2018'in başından itibaren 7 binden fazla sığınmacının yasa dışı yollardan girdiği belirtilirken, bu kişilerin çok azının sığınma talebinde bulunduğu ve büyük çoğunluğunun Bosna Hersek'i geçiş ülkesi olarak kullandığı açıklanmıştı.

Ülkedeki sığınmacıların bir kısmı daha önce Salakovac'ta bir sığınmacı merkezine yerleştirmiş bir kısmının da Hadzici'de Usivak Kışlası ile Velika Kladusa'da Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA