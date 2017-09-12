  • 12 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.436
    EURO 4.11
  • BIST 109174.65
    ALTIN 146.664
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Vlasenica-Kladanj karayolu yakınlarında tespit edilen toplu mezarda, Bosna'daki savaşta öldürülen en az 5 kurbana ait iskelet bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bosna Hersekte yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'in Vlasenica ile Kladanj şehirleri arasındaki karayoluna yakın bir noktada, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp güçler tarafından öldürüldükleri tahmin edilen en az 5 kurbana ait iskeletlerin yer aldığı yeni bir toplu mezar bulundu.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Lejla Cengic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tugovo köyünde Boşnak kurbanların gömülü olduğu öngörülen yeni bir toplu mezara ulaştıklarını söyledi.

"En az beş kişinin iskeletine ulaştık"

Buradaki kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Cengic, "En az beş kişinin iskeletine ulaştık. Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar yarın da devam edecek." dedi.

Cengic ayrıca, savaşta ülkenin orta kesimlerinde bulunan Tranik şehri yakınlarındaki Koricanske kayalıkları mevkisinde bir süre önce bulunan toplu mezarda devam eden kazı çalışmalarında 18 kurbana ait iskelet parçalarının tespit edildiğini bildirdi.

İskelet parçalarından sadece birinin tam, diğerlerinin ise parçalanmış olduğunu aktaran Cengic, Koricanske kayalıklarında katledilen 200 Boşnak ve Hırvat sivilden 98'inin iskeletlerine ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, Bosna Hersek'te bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.

Etiketler: Bosna Hersek, toplu mezar, soykırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER