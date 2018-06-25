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Bosna Hersek'te yaşayan Türk vatandaşları seçimi kutladı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının açıklanmasıyla, Bosna Hersek'te yaşayan Türk vatandaşları, seçimi kutlamak için sokaklara döküldü.

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Bosna Hersekte yaşayan Türk vatandaşları seçimi kutladı

Kutlama için tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'da bir araya gelen vatandaşlar, burada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı. 

"Bosna, İzetbegoviç'in Recep Tayyip Erdoğan'a emanetidir"

Gazetecilere konuşan Gazi Hüsrev Bey Camii Müezzini Vehbiya Şeçeroviç, "Buradan Türkiye'deki tüm Türklere selam gönderiyorum. Ben Osmanlı'yım. Osmanlı'nın inşa ettiği camide çalışıyorum. Bosna, Fatih Sultan Mehmed'in duası, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in de Recep Tayyip Erdoğan'a emanetidir." dedi. 

Gösteriye destek veren Boşnak vatandaşlar da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve selamlarını ilettiler.  

Kaynak: İHA

Etiketler: seçim, kutlama, Bosna Hersek
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