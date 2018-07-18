Bosna Hersek'te sığınmacı krizi devam ediyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların son dönemde Bosna Hersek'e girmesiyle başlayan kriz devam ediyor.

Binlerce sığınmacının, 2018'in başından itibaren Bosna Hersek'e yasa dışı yollarla giriş yapması ve AB ülkesi Hırvatistan sınırı yakınlarında bulunan şehirlerdeki açık alanlarda kurdukları çadırlarda kalması sığınmacı meselesinin büyümesine neden oldu.

Sivil toplum yetkilileri, Bosna Hersek'in Bihac ve Velika Kladusa gibi şehirlerinde kalan sığınmacıların bir an önce kapalı alanlara yerleştirilmesi çağrısında bulundu.

Yardım kuruluşu Saraybosna Ruhu, Bihac ve Velika Kladusa'da "insani felaket" yaşandığı belirtilerek, "Binlerce sığınmacı açık alanlarda kalıyor. Bosna Hersek'i son dönemde etkisi altına alan yağışlar sığınmacıların yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Devlet ve ilgili yardım kuruluşlarına sığınmacıların acil şekilde kapalı alanlara yerleştirilmesi çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Bihac'ta bir parkta kalan Pakistanlı Al Hamza da Bosna Hersek'e gelmelerinin kendi tercihleri olduğunu belirterek, "Durumumuzdan kimseyi suçlayamayız. AB, bize acıyıp kapılarını açana kadar sabretmeliyiz. Burada kalmak istemiyorum, amacım Almanya'ya ulaşmak" dedi.

Sığınmacıların "yerleştirilmesi" sorunu

Bosna Hersek Una Sana Kantonu Başbakanı Husein Rosic, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi (ECHO) yetkilileriyle Bihac şehrinde bir araya geldi.

Rosic, çocuk ve kadın sığınmacıların kanton sınırları içerisinde bulunan Sedra Oteli'ne yerleştirileceğini belirterek, "Bu yerleştirme prosedürleri 10 gündür devam ediyor. Konu hakkında önleyici faktörlerin ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

IOM ve ECHO yetkilileri daha sonra sığınmacıların yerleştirilebileceği yerleri gezerek, kanton yetkililerinden bilgi aldı.

Öte yandan, Bosna Hersek'e 2018'in başından itibaren 8 binden fazla sığınmacının yasa dışı yollardan girdiği belirtilirken, bu kişilerin çok azının sığınma talebinde bulunduğu ve büyük çoğunluğunun Bosna Hersek'i geçiş ülkesi olarak kullandığı açıklanmıştı.

Ülkedeki sığınmacıların bir kısmı daha önce Salakovac'ta bir sığınmacı merkezine yerleştirmiş, bir kısmının da Hadzici'de Usivak Kışlası ile Velika Kladusa'da Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

AB, söz konusu binanın kendi sınırlarına yakın olduğu gerekçesiyle mali destekte bulunmama kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA