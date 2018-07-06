Bosna Hersek'te "Fetih Şenlikleri" düzenlendi

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Donji Kamengrad kasabası Musalla'da düzenlenen şenliğe, Türkiye'den izcilerin yanı sıra civardaki yerleşim birimlerinden çok sayıda kişi katıldı.

Musalla'da cuma namazı kılındı

Ellerinde Bosna Hersek ve Türk bayraklarının yanı sıra İslam'ı simgeleyen ay-yıldızlı yeşil bayraklar taşıyan insanlar, geleneksel kıyafetleri ve fesleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başlayan program, Musalla'da cuma namazının kılınmasıyla tamamlandı.

"Osmanlı'nın getirdiği kültür ve medeniyet Bosna Hersek'e hediye"

Cuma namazını kıldıran Bihac Müftüsü Hasan Makic, Musalla'nın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Müftü Makic, Fatih Sultan Mehmet'in buraya gelirken İslam'ı da beraberinde getirdiğini ve bu nedenle buranın önemli olduğunu söyledi.

Hasan Makic, Osmanlı'nın getirdiği kültür ve medeniyetin Bosna Hersek'e bir hediye olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Din İşleri Müdürü Nusret Abdibegovic de Sanski Most şehrinin şenliğe ve Musalla'daki bu geleneğe sahip çıktığını belirtti.

"Musalla Fatih Sultan Mehmet'in İslam'ı buraya getirişinin bir anıtı"

Una-Sana Kantonu (USK) Başbakanı Husein Rosic ise Fetih Şenlikleri'nin bölgedeki en önemli etkinliklerden olduğunu söyledi. Rosic, "Musalla Fatih Sultan Mehmet'in İslam'ı buraya getirişinin bir anıtı" dedi.

Türkiye'den 35 izci şenliklere katıldı

Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Alaattin Yurdakul da şenliklere Türkiye'den 35 izciyle katıldıklarını anlattı.

"Buradaki insanlarla sıcak bir iletişimimiz oldu. İzcilerimiz kimisinin ağladığını, kimisinin onları kucakladığını gördü."

Fetih Şenlikleri kapsamında, Sanski Most'ta hafta boyunca Kuran-ı Kerim geceleri ve ilahi konseri düzenlendi.

Kaynak: AA