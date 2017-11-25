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Bosna Hersek'te 'Devlet Günü' kutlandı

Bosna Hersek'te 1943'ten bu yana kutlanan "25 Kasım Devlet Günü" vesilesiyle ülke genelinde törenler düzenlendi.

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Bosna Hersekte Devlet Günü kutlandı

Bosna Hersek'te 1943 yılından bu yana kutlanan "Devlet Günü" vesilesiyle başta başkent Saraybosna olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

"Devlet Günü" kutlamalarının ilk durağı başkent yakınlarındaki Hum Dağı oldu.

Hum Dağı'nda düzenlenen törende konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, 25 Kasım'ın ülke tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Faşizm, her yerde yüzünü gösteriyor. Bosna Hersek'te barış için, komşularımızla iyi dostluklar kurabilmek, her türlü kötülük ve faşizmle mücadele edebilmek için önce onun varlığını kabul etmeliyiz." dedi.

Törene, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka'nın yanı sıra çok sayıda üst düzey temsilci katıldı.

Saraybosna'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan "Sönmeyen Ateş Anıtı" ve Kovaçi Şehitliği'nde de "Devlet Günü" vesilesiyle törenler düzenlendi.

Öte yandan "Devlet Günü" kapsamında Bosna Hersek'teki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) tören yapılmaması ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edilmemesi dikkati çekti.

Bosna Hersek'te "Devlet Günü"

Bosna Hersek'te Devlet Günü, 25 Kasım 1943 tarihinde Mrkonjic Grad kentinde düzenlenen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyi (ZAVNOBİH) ilk oturumundan bugüne kutlanıyor.

Oturumda Bosna Hersek'in ulus olma hakkını tekrar kazanması sağlanmış, bin yıllık tarihi sınırları korunmuş ve eski Yugoslavya bünyesindeki 6 eşit cumhuriyetten biri olması güvence altına alınmıştı.

Etiketler: Bosna Hersek
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