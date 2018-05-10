Bosna Hersek, Türkiye’nin ekonomi politikalarını örnek alıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi desteğiyle düzenlediği "Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç" Uluslararası Sempozyumu, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda başladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic, Bosna Hersek tarihi araştırmalarının yetersiz kalmasından dolayı komşu ülkelerin bunu yaptığını, hukuki sürekliliği ve toprak bütünlüğü olan bir devlet olmasına rağmen tarih boyunca yok sayıldığını söyledi.

“İzzetbegoviç olmasaydı Bosna Hersek diye bir devlet olamazdı”

Muhic, Bosna Hersek'in 1995 yılına kadar çok ağır tarihi şartlardan geçtiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin bağımsızlığı nasıl Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşmişse Aliya İzzetbegoviç de Bosna Hersek'in bağımsızlığı için aynı anlama gelir" dedi.

Daha önce katıldığı bir etkinlikte iki fotoğraf gördüğünü anlatan Muhic, "Atatürk ve İzzetbegoviç yan yanaydı. 'Eğer Mustafa Kemal olmasaydı batılı işgalciler Türkiye'den bertaraf edilemezdi. Aynı şekilde İzzetbegoviç olmasaydı Bosna Hersek diye bir devlet de olamazdı.' Bu cümleyi ABD'li diplomat Richard Holbrooke, Dayton Anlaşması sırasında söylemişti" ifadelerini kullandı.

Muhic, Bosna Hersek yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını takip ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik politikalarını takip ederek Bosna Hersek ekonomisini gelişmiş ülkeler arasına sokmaya çalışıyor" dedi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte dünyada ekonomisi gelişmiş ülkeler arasına girdiğini belirten Muhic, "Bu bizim için de model olacak bir politika. Türkiye siyasetini model alarak geliştirmeye çalıştığımız ekonomimizle adım adım AB'ye girme yolundayız" diye konuştu.

"Bosna Hersek hep katliamla anıldı"

Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek ise Bosna Hersek'in jeopolitik ve stratejik önemine vurgu yaparak, Hristiyan Batı ve İslam dünyası arasında bir köprü olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in ayrıca Türkiye ile Avrupa arasında da köprü görevi üstlendiğini kaydeden Gerçek, "Türkiye ile Bosna arasında ilişkiler tarihsel olarak hep iyi gelişmiştir ve bundan sonra çok daha iyi gelişecektir. Bosna Hersek 1995 yılında yaşanan katliamla soykırımla hatırlanır" dedi.

Bosna Hersek'in aynı zamanda Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç ile de anıldığını belirten Gerçek, "O dönemi düşündüğümde bende iki zıt kavram oluşur. Bunlardan biri katliam ile soykırım, diğer taraftan tam bunun karşısında İslam'ın ve insanlığın evrensel değerlerini temsil eden bir şahsiyet olan Aliya İzzetbegoviç. Bosna halkı, son yüzyılın en belirgin zulmüne, katliamına uğramıştır. Tarihin bile bunu yazması zordur. Ama bu soykırım ve zulüm karşısında Aliya İzzetbegoviç'in, 'Biz onlara benzeyemeyiz, bizim temel İslam ve insani değerlerimiz var bunun dışına çıkamayız' sözü aslında dünyaya bir insanlık dersi vermiştir. Bu sempozyum ile Bosna Hersek'in tarihini, sosyolojik durumunu ve geleceğe dönük beklentilerini tartışacağız ve somut kararlar çıkmasına vesile olacağız" diye konuştu.

"Begoviç ile Erdoğan aynı mücadeleyi verdi"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak böyle bir sempozyum düzenleyerek tarihe not düştüklerini söyledi.

Sempozyum kapsamında bugünden geleceğe bir mesaj taşıyacaklarını vurgulayan Usta, "Bosna Hersek kültürünü ve Bosna Hersek'in kurucusu Begoviç'i anmak ve onun mirasını gelecek nesillere taşımak çok anlam ifade ediyor. Bosna Hersek ile ilgili bir salon toplantısında Aliya İzzetbegoviç'in ismi zikredildiğinde o salondaki coşkunun, aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adı zikredildiğinde de yaşandığını gözlemlemiştik. Bu da hissiyatımızın ortak olduğunu gösteriyor. Bosna halkının da cumhurbaşkanımıza sevgisini görmüş olduk" diye konuştu.

Usta, Aliya İzzetbegoviç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak noktaları oluğuna dikkati çekerek, "Begoviç'in ülkesinin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiştir. Begoviç ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan milleti için aynı iradeyi göstermiştir" dedi.

İki gün sürecek sempozyumda, "Bosna Hersek: Tarih, Kültür, ve Sanat", "Bosna Hersek'in Yakın Tarihi", "Uluslararası Hukuk Bağlamında Bosna Hersek" ve Aliya "İzzetbegoviç'in Şahsiyeti, Eserleri ve Fikirleri" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA