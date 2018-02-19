Bosna halkından Türkiye'ye "Zeytin Dalı" desteği

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) bünyesinde Bosna Hersek'te kurulan Avrupalı Balkan Demokratlar Birliğince (UEBD) "Bosna'dan mesaj var" sloganıyla video hazırladı.

Videoda, Bosnalı eski askerler, gaziler ile farklı yaş ve meslek gruplarından insanlar, Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini dile getirdi.

"Gönüllerimiz arasında engel yoktur, dua için mesafe yoktur"

Bosna halkının da acıyı, onurlu mücadeleyi ve vatan sevgisini iyi bildiği kaydedilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Siz bizimleydiniz. Bugün biz anneler olarak sizinleyiz. Gençler olarak yanınızdayız. Gönüllerimiz arasında engel yoktur. Dua için mesafe yoktur. Bizi birleştiren sevgidir. Bihaç'tan Zenica'ya, Doboj'dan vezirler şehri Travnik'e, Tuzla'dan başkent Saraybosna'ya kadar Bosna Hersek'ten sevgimizi ve desteğimizi gönderiyoruz."

UEBD Başkanı Amina Secerovic Kaşlı, yaptığı açıklamada, hazırladıkları video ile Türk milletinin yanında durduklarını göstermek istediklerini belirterek, "Böyle bir videoyu hazırladığımızı duyup katılmak isteyen o kadar çok insan oldu ki onların da selamını ve dualarını gönderiyoruz." dedi.

Kaynak: AA