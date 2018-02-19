  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.758
    EURO 4.665
  • BIST 115881.96
    ALTIN 162.652
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bosna halkından Türkiye'ye "Zeytin Dalı" desteği

Bosna halkından Türkiye'ye "Zeytin Dalı" desteği

Bosna Hersek'in farklı kesimlerinden insanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için mesaj gönderdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bosna halkından Türkiyeye &quot;Zeytin Dalı&quot; desteği

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) bünyesinde Bosna Hersek'te kurulan Avrupalı Balkan Demokratlar Birliğince (UEBD) "Bosna'dan mesaj var" sloganıyla video hazırladı.

Videoda, Bosnalı eski askerler, gaziler ile farklı yaş ve meslek gruplarından insanlar, Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini dile getirdi.

"Gönüllerimiz arasında engel yoktur, dua için mesafe yoktur"

Bosna halkının da acıyı, onurlu mücadeleyi ve vatan sevgisini iyi bildiği kaydedilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Siz bizimleydiniz. Bugün biz anneler olarak sizinleyiz. Gençler olarak yanınızdayız. Gönüllerimiz arasında engel yoktur. Dua için mesafe yoktur. Bizi birleştiren sevgidir. Bihaç'tan Zenica'ya, Doboj'dan vezirler şehri Travnik'e, Tuzla'dan başkent Saraybosna'ya kadar Bosna Hersek'ten sevgimizi ve desteğimizi gönderiyoruz."

UEBD Başkanı Amina Secerovic Kaşlı, yaptığı açıklamada, hazırladıkları video ile Türk milletinin yanında durduklarını göstermek istediklerini belirterek, "Böyle bir videoyu hazırladığımızı duyup katılmak isteyen o kadar çok insan oldu ki onların da selamını ve dualarını gönderiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bosna Hersek, Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER