  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.645
    EURO 3.911
  • BIST 92783.84
    ALTIN 150.078
Buradasınız : » » Borsada kar elde etmek için bombalı saldırı düzenlemiş

Borsada kar elde etmek için bombalı saldırı düzenlemiş

Dortmund-Monaco maçı öncesindeki patlamayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Zanlının, saldırıyla borsada büyük miktarda kar elde etmeyi planladığı belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsada kar elde etmek için bombalı saldırı düzenlemiş

Almanya'da, Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde meydana gelen patlamaya ilişkin Alman ve Rus vatandaşlığına sahip bir kişinin gözaltına alındığı ve saldırganın Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek büyük miktarda kar etmeyi amaçladığı belirtildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki Alman ve Rus vatandaşı Sergej W.'nin Federal Polis Teşkilatına bağlı "GSG 9" adlı özel tim tarafından Tübingen kentinde göz altına alındığı bildirildi.

Sergej W. hakkında, geçen hafta, Borussia Dortmund otobüsüne yönelik saldırı düzenlediğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu ifade edilen açıklamada, şahsın "cinayete teşebbüs, bombalı saldırı yapma ve adam yaralama" ile suçlandığı kaydedildi.

"Saldırıyı borsada kar etmek için düzenledi"

Sergej W.'nin, olay günü Alman ekibinin de kamp yaptığı L'Arrivee otelinden Borussia Dortmund kulübünün hisse senetlerini satın aldığı aktarılan açıklamada, hisse senetlerini, 3 Nisan'da kredi olarak çektiği parayla satın alan Sergej W.'nin, Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek çok miktarda kar etmeyi amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu otele 9 Nisan'da yerleştiği ifade edilen Sergej W.'nin, 13 Nisan'a kadar saldırının gerçekleştiği yere bakan bir oda için rezervasyonunun bulunduğu anlatıldı.

Zanlının, 16-20 Nisan arasında da otelde rezervasyonun olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, rezervasyonların yapıldığı mart ayında Borussia Dortmund'un maçı hangi tarihte kendi sahasında oynayacağının ise bilinmediği belirtildi.

Bu arada, Federal Başsavcılık, Karlsruhe kentinde konuyla ilgili açıklama yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında, 11 Nisan'da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında İspanyol oyuncu Marc Bartra elinden ve kolundan yaralanmıştı.

Etiketler: dortmund monaco maçı, dortmund monaco maçı patlama, marc bartra, şampiyonlar ligi, UEFA, almanya patlama, almanya saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER