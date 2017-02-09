  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Boris Johnson ABD vatandaşlığından ayrıldı

New York doğumlu İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD vatandaşlığından ayrıldı.

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Boris Johnson ABD vatandaşlığından ayrıldı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, New York doğumlu İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın adı, ABD Hazine Bakanlığının yılda 4 kez yayımladığı "Vatandaşlıktan çıkmayı seçenler" listesinde yer aldı.

Bakanlığın bugün yayımlayacağı 5 bin 411 kişilik listesinde ön adıyla "Alexander Boris Johnson" olarak yer alan İngiliz bakanın, vatandaşlıktan geçen yıl feragat ettiği ortaya çıktı.

New York'ta doğan ve 5 yaşına kadar ABD’de yaşayan Johnson geçen yıllarda ABD vatandaşlığının getirdiği vergi yükümlülüklerinden yakınmıştı.

İngiliz basınındaki haberlere göre, Johnson ABD vergi yetkililerinin baskısı sonucunda 50 bin ABD doları tutarındaki vergiyi ödemek zorunda kalmıştı. 

Etiketler: boris johnson, abd vatandaşlığından ayrılma
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